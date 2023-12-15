Євросоюз за будь-яких умов знайде шлях стабільного фінансування для України - лідери євроінституцій Ляєн та Мішель

Незважаючи на те, що під час Європейської ради 14-15 грудня лідерам країн-членів не вдалося досягти консенсусу щодо поправок до багаторічного бюджету ЄС та допомоги для України, наступне обговорення цього питання буде результативним: рішення буде знайдено або у складі всіх 27 країн, або будуть застосовані певні альтернативні варіанти для сталого та передбачуваного фінансування України.

Про це у Брюсселі під час пресконференції за підсумками дводенної зустрічі в форматі Європейської ради у п'ятницю заявили керівники відразу двох ключових євроінституцій – Європейської ради та Європейської комісії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми, Європейська комісія, скористаємося часом до наступної зустріч Європейської ради, щоб підготувати рішення. Тож або ми матимемо угоду серед 27-ми, або ми будемо працювати над альтернативами, які будуть в операційному стані, коли для них настане час. Для нас дуже важливо, щоб це було змістовне, передбачуване та надійне фінансування для України. Це важливо для України, але це також важливо для бізнес-клімату та для інвесторів", - наголосила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Вона нагадала, що протягом року Європейська комісія напружено працювала над виплатою траншів для України в рамках макрофінансової допомоги і сплатить останній транш в обсязі 1,5 мільярда євро протягом кількох наступних днів. Ця сума, за словами президента Єврокомісії, дасть змогу Україні покривати власні фінансові потреби на початку 2024 року та буде невеликим, але важливим "містком" до рішення щодо виділення 50 мільярдів євро на наступні чотири роки.

У свою чергу, президент Європейської ради Шарль Мішель висловив тверде переконання, що наступна зустріч лідерів країн ЄС з розгляду багаторічного бюджету, яка відбудеться у січні або на початку лютого наступного року, буде результативною за будь-яких умов.

"Я впевнений у цьому, тому що ми маємо добрий початковий пункт - ми маємо потужну підтримку з боку 26 лідерів країн-членів. І коли ми розпочнемо обговорювати цей фінансовий "магабокс", ми будемо знати, що остання пропозиція вже була погоджена між лідерами 26-ти країн. Тобто, ми будемо знати, що 26 країн-членів підтримують одну мету, один і той самий пріоритет - виділення Україні 50 мільярдів євро на наступні чотири роки. Мій другий пункт, я не хочу вдаватися у деталі, але ми маємо різні інструменти, щоб бути спроможними виконати наші обіцянки", - зауважив Мішель.

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