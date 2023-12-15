Харківська облрада має розглянути позбавлення Григорія Суркіса звання Почесний Громадянин Області: нардеп "Батьківщини" Кожем’якін надіслав листа на захист нардепа ОПЗЖ. ДОКУМЕНТ

Харківська обласна рада має розглянути на найближчій сесії питання про позбавлення народного депутата Опозиційної платформи за життя Григорія Суркіса статусу Почесний громадянин області. Однак нардеп "Батьківщини" Андрій Кожем’якін надіслав до облради листа, у якому переконує у патріотичній позиції Суркіса.

Про це повідомив засновник добровольчого формування територіальних громад "Хартія", бізнесмен Всеволод Кожемяко (Нині ДФТГ стало частиною 13 бригади НГУ "Хартія", командир бригади - Ігор Оболєнський), передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що організація "Хартія" направила до Харківської облради листа з проханням позбавити нардепа ОПЗЖ Григорія Суркіса статусу Почесний громадянин області. З його слів, цей лист підтримала більшість добровольчих та волонтерських організацій регіону. Однак нардеп "Батьківщини" Андрій Кожем‘якін надіслав до Харківської облради листа, у якому переконує у патріотичній позиції Суркіса.

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"Йде страшна війна, харківська обласна рада має розглянути на найближчій сесії питання про позбавлення народного депутата Опозиційної платформи за життя Григорія Суркіса статусу "почесний громадянин області" на вимогу організації "Хартія". Здавалося б, усе логічно і зрозуміло. Але раптом для того, щоб зберегти Суркісу звання "почесний громадянин Харківщини" виступив народний депутат "Батьківщини" Андрій Кожем‘якын. Звідки така любов і увага прибічника Юлії Тимошенко до депутата ОПЗЖ? Чому Кожем‘якин, мешканець Києва, так раптом занепокоївся що думають про Суркіса харків’яни? Чому генерал СБУ вирішив виступити на підтримку депутата ОПЗЖ? Як же Суркісу вдалося підрядити на свій захист генерала та одного з лідерів іншої політичної партії? Це виглядає просто ганебно для депутата Кожем‘якіна, Суркіс цілком здатен діяти і без такого заступництва. Сподіваюсь, що харківська обласна рада розгляне питання по Суркісу без впливу дзвінків та листів з Києва, бо відповідати доведеться кожному, і визначитись у своєму ставленні до проросійських політиків доведеться усім. Цензор.НЕТ буде висвітлювати цю скандальну історію та результати розгляду питання Суркіса у обласній раді", - прокоментував дану ситуацію головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.



