У ЗСУ запроваджується спрощена процедура списання аптечок, - Міноборони

Наказом міністра оборони у ЗСУ запроваджується спрощена процедура списання військово-медичного майна (аптечок, сумок та наплічників).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зазначається, що раніше аптечки, сумки та наплічники вважались інвентарним майном. Тож його списання було надзвичайно ускладнене. Внаслідок чого військові частини не могли замовити нові аптечки. Адже, за документами, на балансі військових частин забезпечення було стовідсоткове.

"Відсутність дієвої системи списання медичного майна була величезною проблемою, її подолання давно на часі. Військові частини раніше не могли швидко списати використані аптечки і отримати нові: процес тривав місяцями і передбачав 20 етапів. Після нашої реформи лишається шість етапів і три документи, які можна зробити дуже оперативно", - заявила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

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Як працюватиме новий порядок списання :

Відтепер військовослужбовець, який втрачає чи використовує аптечку, сумку та наплічник під час бою або під час виконання інших завдань, усно чи письмово повідомляє про це командирові свого підрозділу. Відтак командир складає рапорт і додає до нього витяг з журналу бойових дій або підсумкового бойового донесення. Ці документи подаються командиру частини, який призначає комісію, що формує акт списання (Додаток 4 до Порядку списання військового майна у Збройних Силах України та Державній спеціальній службі транспорту (пункт 5 розділу І), після чого командир частини підписує акт, а фінансова служба списує зазначене медичне майно.