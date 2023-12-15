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Наступного тижня розпочнуться переговори з Єврокомісією щодо сканування державної системи України на її готовність до ЄС, - Стефанішина

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Наступного тижня розпочнуться переговори з Єврокомісією щодо сканування державної системи України на її готовність до ЄС, - Стефанішина
Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що наступного тижня розпочнуться переговори з Європейською комісією щодо сканування державної системи України на її готовність до Європейського Союзу.

"Наступні кроки ми вже запланували. Наступного тижня вже розпочнуться переговори з Єврокомісією щодо сканування нашої державної системи та її готовності до Європейського Союзу", - сказала Стефанішина в ефірі національного телемарафону в п'ятницю, педає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона наголосила, що роботи вже розплановано на найближчі три місяці, зокрема готуватимуть переговорні рамки й формуватимуть команди.

Також читайте: Наразі є можливості для діалогу з Угорщиною щодо вступу України в ЄС, тривають дискусії, - Стефанішина

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Топ коментарі

  • Vaaleikumassalam
    що тут сканувати- треба все будувати с початку..... тільки не цим гадам зеленим
  • discovery
    знущяються....
    яка державна система?
    связка їрмак-буба?
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А якже 2700 правок які треба прийняти, про які Шмигаль розповідав? Ви там вже або не брешіть, або домовляйтеся як брехати!
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