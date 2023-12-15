В окупованих Севастополі та Джанкої було чутно вибухи, окупанти пишуть про збитий безпілотник

У тимчасово окупованому Севастополі повідомили про вибух, так маріонетка Кремля у окупованому Севастополя Михайло Розважаєв пише про нібито збитий безпілотник.

Кореспондент "Крим.Реалії" повідомив, що у центральній частині Севастополя було чутно кілька пусків реактивних бомбометів, після того у місті пролунав гучний вибух із району входу в головну бухту Севастополя, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, зрадника і колаборанта Володимир Сальдо повідомляє про нібито збиття у Генічеському районі Херсонщині 15 цілей.

Так званий "губернатор" Розважаєв написав, що російська ППО збила начебто один безпілотник і "пошкоджень інфраструктури не зафіксовано".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В окупованому Маріуполі горіли бетонний завод і ТРЦ з військовою технікою росіян, - Андрющенко. ВIДЕО

Крім того, телеграм-канал "Кримський вітер" повідомляє про два вибухи в Джанкої та вибух у Сімферопольському районі. Також перекрили рух через пункт пропуску "Джанкой". Також канал повідомляє про нібито роботу російської ППО в декількох районах окупованого Криму.