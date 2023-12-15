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В окупованих Севастополі та Джанкої було чутно вибухи, окупанти пишуть про збитий безпілотник

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В окупованих Севастополі та Джанкої було чутно вибухи, окупанти пишуть про збитий безпілотник
У тимчасово окупованому Севастополі повідомили про вибух, так маріонетка Кремля у окупованому Севастополя Михайло Розважаєв пише про нібито збитий безпілотник.

Кореспондент "Крим.Реалії" повідомив, що у центральній частині Севастополя було чутно кілька пусків реактивних бомбометів, після того у місті пролунав гучний вибух із району входу в головну бухту Севастополя, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, зрадника і колаборанта Володимир Сальдо повідомляє про нібито збиття у Генічеському районі Херсонщині 15 цілей.

Так званий "губернатор" Розважаєв написав, що російська ППО збила начебто один безпілотник і "пошкоджень інфраструктури не зафіксовано".

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Крім того, телеграм-канал "Кримський вітер" повідомляє про два вибухи в Джанкої та вибух у Сімферопольському районі. Також перекрили рух через пункт пропуску "Джанкой". Також канал повідомляє про нібито роботу російської ППО в декількох районах окупованого Криму.

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Топ коментарі

  • илья фёдоров f9849027
    Беда Украинцев не в том , что они считали русских братьями, а в том, что считали их людьми.
  • Павло ШОвте
    В Джанкое продолжаются взрывы
    В 20.55 на Каче был слышен мощный взрыв и стрельба. Там аэродром морской авиации ЧФ расположен.
  • три - пятнадцать
    ви не зрозуміли - зеленим пітухам не треба перемоги,
    їм трема відзвітувати-кукарекнути,
    в них там змагання - хто перший вскукурікнув той і переможець!
    один за шторою в бункері, інший кофе в Ялті пьє, третій переодянувся - переможці бо
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