В окупованих Севастополі та Джанкої було чутно вибухи, окупанти пишуть про збитий безпілотник
Кореспондент "Крим.Реалії" повідомив, що у центральній частині Севастополя було чутно кілька пусків реактивних бомбометів, після того у місті пролунав гучний вибух із району входу в головну бухту Севастополя, передає Цензор.НЕТ.
За даними видання, зрадника і колаборанта Володимир Сальдо повідомляє про нібито збиття у Генічеському районі Херсонщині 15 цілей.
Так званий "губернатор" Розважаєв написав, що російська ППО збила начебто один безпілотник і "пошкоджень інфраструктури не зафіксовано".
Крім того, телеграм-канал "Кримський вітер" повідомляє про два вибухи в Джанкої та вибух у Сімферопольському районі. Також перекрили рух через пункт пропуску "Джанкой". Також канал повідомляє про нібито роботу російської ППО в декількох районах окупованого Криму.