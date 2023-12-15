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Шольц: Україна отримає 50 млрд євро, з Орбаном чи без

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Шольц: Україна отримає 50 млрд євро, з Орбаном чи без
За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, Україна обов’язково отримає 50 мільярдів євро допомоги, про які 26 лідерів домовилися на саміті ЄС – навіть якщо Угорщина продовжить блокувати угоду про бюджет.

На випадок, якщо угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан не поступиться на спеціальному саміті, запланованому на січень, Шольц сказав: "У нас є інші можливості допомогти Україні", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Однак, за його словами, від спроби знайти рішення в рамках звичайного бюджету не варто відмовлятися. Він оптимістично налаштований, що це вдасться.

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Шольц відкинув вимогу Орбана розблокувати кошти ЄС, заморожені через порушення верховенства права в Угорщині, в обмін на відмову від права вето. За його словами, не можна змішувати різні речі.

Топ коментарі

  • Super Gut
    Зараз Німеччина є найбільшим другом і лобістом України в Європейському Союзі (разом з країнами Балтії), так само Німеччина зараз щотижня (!) шле чималу військову допомогу. Я щось не бучу коментарів, які б дякували німцям і Шольцу за допомогу 🇩🇪🇺🇦. Навідміну від гівняної польщі, яку всі вилизують тут у коментарях, Німеччина допомагає безкоштовно і без претензій на невдячність.
  • Sergiy Vitalyovich
    Тут вже справа не лише в допомозі Україні - ця угорська повія кремля вже реально всіх замахала і миритися з її вибриками більшість не бажає.
  • Андрюха71
    Ото циган уральський насолив усім
    Шо навіть хермайору Шольцу заклинило
    Пора гнати ту шваль циганську "наРодіну" забайкальЄ
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