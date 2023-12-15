Шольц: Україна отримає 50 млрд євро, з Орбаном чи без

За словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, Україна обов’язково отримає 50 мільярдів євро допомоги, про які 26 лідерів домовилися на саміті ЄС – навіть якщо Угорщина продовжить блокувати угоду про бюджет.

На випадок, якщо угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан не поступиться на спеціальному саміті, запланованому на січень, Шольц сказав: "У нас є інші можливості допомогти Україні", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Однак, за його словами, від спроби знайти рішення в рамках звичайного бюджету не варто відмовлятися. Він оптимістично налаштований, що це вдасться.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС готує транш для України на суму €1,5 млрд "найближчими днями", - фон дер Ляєн

Шольц відкинув вимогу Орбана розблокувати кошти ЄС, заморожені через порушення верховенства права в Угорщині, в обмін на відмову від права вето. За його словами, не можна змішувати різні речі.