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СБУ оголосила очільника РПЦ Кирила (Гундяєва) в розшук

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СБУ оголосила очільника РПЦ Кирила (Гундяєва) в розшук за ведення агресивної війни проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на базу розшуку Міністерства внутрішніх справ України.

СБУ оголосила очільника РПЦ Кирила (Гундяєва) в розшук 01

Проти голови РПЦ патриарха Кирила (він же Володимир Гундяєв) порушено справи за статтями Кримінального кодексу України про посягання на територіальну цілісність України, а також за ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій (СТ.110 Ч.3 N4360203 СТ.437 Ч.2)

Датою зникнення Гундяжва вказано 11 листопада 2023 року, місце зникнення — Москва, обраний запобіжний захід — тримання під вартою.

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Топ коментарі

  • oqo obo cb04cacb
    а шо? воно загубилося???
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    Блін! А місцевих попів мп слабо всіх арештувати? Чи чекаєте поки вони втечуть, а потім заочно судити? Дитячий садок!
  • Igor Grytselyak
    Яка нагальна справа(((А може 500 дронів на Авдіїївку?(((
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