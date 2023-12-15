СБУ оголосила очільника РПЦ Кирила (Гундяєва) в розшук за ведення агресивної війни проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на базу розшуку Міністерства внутрішніх справ України.







Проти голови РПЦ патриарха Кирила (він же Володимир Гундяєв) порушено справи за статтями Кримінального кодексу України про посягання на територіальну цілісність України, а також за ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій (СТ.110 Ч.3 N4360203 СТ.437 Ч.2)

Датою зникнення Гундяжва вказано 11 листопада 2023 року, місце зникнення — Москва, обраний запобіжний захід — тримання під вартою.