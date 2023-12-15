Протягом 15 грудня росіяни завдали 2 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснили 17 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів російських окупантів по території України протягом 15 грудня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: " Ворог завдав 2 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснив 17 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також сьогодні силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану ракету Х-59".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожих обстрілів Донеччини: окупанти вдарили по 6 населених пунктах, без постраждалих. ФОТОрепортаж