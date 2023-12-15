В ЄС були готові забрати в Угорщини вето, якби вона не поступилась щодо України, - Стефанішина

Віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина стверджує, що 26 держав-членів ЄС розглядали можливість позбавити Угорщину права вето, якби вона заблокувала рішення про початок переговорів із Україною.

Про це вона сказала в етері телемарафону у п'ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Стефанішина сказала, що лідери Євросоюзу мали "велику кількість опцій і варіантів", які мали дозволити досягнути консенсусу з питань, що винесли на саміт – від фінансових до компромісів стосовно держав Західних Балкан.

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"І ми чітко усвідомлювали: якщо цей компроміс не буде знайдений, це буде означати, що в прем'єр-міністра Орбана інша мотивація, ніж те, що він заявляє публічно. Але рішення ухвалене", – додала віцепрем'єрка.

"Я хочу сказати: навіть якби була більш критична ситуація, ніж вона складалась учора, 26 держав-членів ЄС були готові позбавити Угорщину права голосувати. Це офіційна процедура, до неї не вдавались жодного разу, але вона все ж таки є. Я думаю, що це також стало аргументом", – заявила вона.

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На думку Стефанішиної, Орбан після саміту не залишився незадоволений.

"Прем'єр-міністр достатньо добре себе почуває, тому що своїх цілей він досяг. Угорщина отримала розблокування 10 мільярдів євро, прем'єра слухали, довкола нього кружляли, з ним зустрічались", – пояснила вона.