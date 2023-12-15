Росіяни атакують ударними дронами відразу з кількох напрямків, - Повітряні сили
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Територією України рухаються кілька груп російських ударних безпілотників.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Увага! Запорізька область - загроза ударних БпЛА! Групи ударних БпЛА з Запорізької області в напрямку Дніпропетровщини", - повідомили у Повітряних силах.
"Ще декілька груп ударних БпЛА з північно-східного напрямку, курсом на Краснопільський район Сумської області", - додали Повітряні сили згодом.