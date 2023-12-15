Росіяни протягом 15 грудня 11 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 41 вибух, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 41 вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбці Сумської ОВА.

У повідомленні зазначається: "Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Зноб-Новгородська громади.

Білопільська громада: ворог бив з мінометів (13 вибухів) та артилерії (7 вибухів). Також здійснено ракетний обстріл некерованими авіаційними ракетами (НАР) з гелікоптерів (10 вибухів).

Новослобідська громада: здійснено артилерійський обстріл (5 вибухів).

Краснопільська громада: зафіксовано скидання з БпЛА 3 вибухових пристроїв (ВОГ) (3 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади".

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