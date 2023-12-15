Шольц розповів, як відправив Орбана пити каву під час голосування щодо України

Двадцять шість країн-членів ЄС змогли погодити початок переговорів про членство з Україною завдяки тому, що канцлер Німеччини Олаф Шольц запропонував своєму угорському колезі вийти з зали, щоби не блокувати процес.

Про те, як він "рятував" голосування, Шольц розповів журналістам на пресконференції за результатами саміту, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Моя пропозиція полягала в тому, щоби зробити так, щоби 26 державам, які зараз хочуть активно просувати процес вступу України, не перешкоджали. У дусі проєвропейської поведінки я запропонував прем’єр-міністру Угорщини дозволити нам прийняти це рішення за його відсутності. Він подумав над цією пропозицією… і потім сказав мені, що хотів би прийняти цю пропозицію. Тоді ми прийняли рішення, коли в кімнаті було двадцять шість людей", - пояснив Шольц.

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Він зізнався, що він разом із багатьма людьми намагався з’ясувати, як можна забезпечити прийняття рішення щодо процесу вступу України, незважаючи на очевидну незгоду і "перевірив пропозицію трохи заздалегідь", щоб побачити, чи спрацює вона. Глава уряду ФРН підтвердив, що інші колеги, серед яких прем’єр Нідерландів Марк Рютте, підтримали Шольца в цій пропозиції та "були щасливі та дуже раді, що рішення стало можливим таким чином".

На запитання, чому не можна було повторити цей "трюк" при обговоренні бюджету ЄС, німецький канцлер пояснив, що "не можна вирішувати кожного разу, виходячи за двері, це для особливих моментів, як-от рішення, яке ми зараз ухвалили".

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Головним політик продовжує вважати досягнення компромісів.

Він задоволений результатами Європейської Ради та впевнений, що на початку наступного року вдасться узгодити також і допомогу Україні.