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"Київстар" відновив доступ до мобільного інтернету на всій території України

3 02023
"Київстар" відновив доступ до мобільного інтернету на всій території України
Оператор мобільного зв’язку "Київстар" відновив доступ до інтернету по всій території України.

Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Відновлено роботу понад 95% базових станцій мобільного зв'язку. Мережа стабілізується і працює у всіх стандартах, зокрема 4G.

"Послуга може працювати зі зменшеною швидкістю, проте в міру стабілізації роботи мережі, її якість буде поліпшуватися", - повідомили в компанії мобільного оператора.

Зазначається, що за минулу добу також відновлено послуги міжнародного роумінгу. А ще раніше - послуги голосового зв'язку та фіксованого інтернету.

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"Компанія активно працює над запуском SMS і відновленням доступу до "Мій Київстар", - зазначили у "Київстар".

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Топ коментарі

  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    прорашистський "київстар", на пару днів поклав "державу в смартфоні " спати.Поки його не націоналізує держава ,завжди буде ризик не тільки передачі секретної державної інформації рашисту ,але і передачі інформації про банківські рахунки підприємств і т.д і т.п.....
  • Alex O fd946f57
    Дуже багато людей не мали змогу зателефонувати рідним та близьким, повідомити як вони. Пенсіонери не мали змогу навіть викликати швидку. Але зі Швейцарії, звісно, видніше, що справа була тільки у пріоритетах інтернету для селфі.
  • Андрюха71
    ПзЬДш
    Глючить і викидає
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