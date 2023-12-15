"Київстар" відновив доступ до мобільного інтернету на всій території України

Оператор мобільного зв’язку "Київстар" відновив доступ до інтернету по всій території України.

Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.

Відновлено роботу понад 95% базових станцій мобільного зв'язку. Мережа стабілізується і працює у всіх стандартах, зокрема 4G.

"Послуга може працювати зі зменшеною швидкістю, проте в міру стабілізації роботи мережі, її якість буде поліпшуватися", - повідомили в компанії мобільного оператора.

Зазначається, що за минулу добу також відновлено послуги міжнародного роумінгу. А ще раніше - послуги голосового зв'язку та фіксованого інтернету.

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"Компанія активно працює над запуском SMS і відновленням доступу до "Мій Київстар", - зазначили у "Київстар".