"Київстар" відновив доступ до мобільного інтернету на всій території України
3 02023
Оператор мобільного зв’язку "Київстар" відновив доступ до інтернету по всій території України.
Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ.
Відновлено роботу понад 95% базових станцій мобільного зв'язку. Мережа стабілізується і працює у всіх стандартах, зокрема 4G.
"Послуга може працювати зі зменшеною швидкістю, проте в міру стабілізації роботи мережі, її якість буде поліпшуватися", - повідомили в компанії мобільного оператора.
Зазначається, що за минулу добу також відновлено послуги міжнародного роумінгу. А ще раніше - послуги голосового зв'язку та фіксованого інтернету.
"Компанія активно працює над запуском SMS і відновленням доступу до "Мій Київстар", - зазначили у "Київстар".