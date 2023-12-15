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Орбан пообіцяв мені не блокувати рух України до ЄС після виконання Києвом умов Єврокомісії, - Макрон

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Орбан пообіцяв мені не блокувати рух України до ЄС після виконання Києвом умов Єврокомісії, - Макрон
Французький президент Емманюель Макрон заявив, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан особисто обіцяв йому не блокувати вступ України в Європейський Союз у разі виконання нею всіх умов Єврокомісії.

Про це Макрон сказав, відповідаючи на запитання Politico на пресконференції у Брюсселі в п’ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

На питання про заяви Орбана щодо ймовірного подальшого блокування руху України до членства в ЄС президент Франції сказав: "Я запитав його (Орбана. – Ред.), і він сказав, якщо Україна виконає сім умов (Єврокомісії. – Ред.), він не буде блокувати".

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Макрон також висловив сподівання, що угорський прем'єр не "візьме Європу в заручники" на наступних етапах переговорів з Україною.

"Наступні місяці будуть вирішальними для Європи і для Угорщини", – додав він.

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Топ коментарі

  • Urs
    просто в следующий раз снова дайте ему селёдкиденег
  • Энди Мир
    Куйло також багато чого тобі обіцяв. Ну якщо з куйлом зрозуміло, він просто одного віку з мікроновою бабулькою і він підсвідомо віре старикакашкам, але чому він вірить ****** орбану - хз?
  • Oleg Mamont
    ***** телефонную трубку уже не поднимает, теперь микрон названивает орбану ))))
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