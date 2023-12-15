Литва передала Україні черговий пакет військової допомоги: патрони та боєприпаси до протитанкових гранатометів

Литва 15 грудня передала Силам оборони України новий пакет військової допомоги.

Про це повідомило Міністерство оборони Литви, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

Зазначається, що литовська армія доставила в Україну кілька мільйонів патронів і кілька тисяч боєприпасів до переносних протитанкових гранатометів малої дальності. У пакет також увійшли близько тисячі розкладачок.

"Ми чуємо прохання України та продовжуємо нашу підтримку відповідно до висловлених потреб. Ми активно заохочуємо наших союзників робити те ж саме", – заявив міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Також повідомляється, що Литва активно навчає українських військових, займається лікуванням та реабілітацією українців, готує експертні консультації, виділяє кошти в міжнародні фонди підтримки України.

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Крім того у Міноборони зазначили, що у Литві вже склали довгостроковий план підтримки України на 2024-2026 роки на суму 200 млн євро.