Росіяни обстріляли Херсон - поранення зазнав цивільний чоловік, - МВА

Ввечері 15 грудня російські окупанти обстріляли місто Херсон. Внаслідок обстрілу поранень зазнав чоловік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.

Він зазначив: "Після 22.00 російські війська з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли центральну частину Херсона.

Поранення отримав 51-річний чоловік. Наразі він ушпиталений. Постраждалому діагностовано, зокрема, контузію, вибухову травму, осколкове поранення".

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