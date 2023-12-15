Росіяни обстріляли Херсон - поранення зазнав цивільний чоловік, - МВА
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Ввечері 15 грудня російські окупанти обстріляли місто Херсон. Внаслідок обстрілу поранень зазнав чоловік.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав керівник Херсонської МВА Роман Мрочко.
Він зазначив: "Після 22.00 російські війська з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли центральну частину Херсона.
Поранення отримав 51-річний чоловік. Наразі він ушпиталений. Постраждалому діагностовано, зокрема, контузію, вибухову травму, осколкове поранення".