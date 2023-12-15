Суддя Тандир, який на смерть збив нацгвардійця, переоформив майно на дружину і розлучився

Суддя Олексій Тандир розлучився зі своєю дружиною та переписав на неї все майно. Це може свідчити про те, що обвинувачений таким чином намагається уникнути виплати компенсації постраждалим

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Суддя Макарівського суду Київщини, Олексій Тандир, який напідпитку збив нацгвардійця на блокпосту, перебуває в СІЗО з 27 травня цього року. Потерпіла сторона подала до суду позови на відшкодування загальною сумою 40 мільйонів гривень.

4 грудня мало відбутись засідання, на якому суд повинен був розглянути клопотання представника потерпілої сторони про арешт майна судді Тандира. Проте адвокати обвинуваченого до суду не прибули, оскільки брали участь в іншому засіданні. 6 грудня суд розлучив подружжя Тандирів і 12 грудня вже колишній чоловік переписав майно на дружину.

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На розлучення дружина Тандира Людмила подала ще 20 вересня цього року. Тоді позивачка зазначала, більш як рік у сімейних стосунках з обвинуваченим вона не перебуває. За її словами, вони жили окремо.

Нагадаємо, в ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.

Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.

27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира. Згідно з експертизою, колишній суддя був у стані алкогольного сп'яніння під час скоєння ДТП.

8 листопада суд у черговий раз залишив Тандира під вартою - до 25 грудня.