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Суддя Тандир, який на смерть збив нацгвардійця, переоформив майно на дружину і розлучився

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Суддя Тандир, який на смерть збив нацгвардійця, переоформив майно на дружину і розлучився
Суддя Олексій Тандир розлучився зі своєю дружиною та переписав на неї все майно. Це може свідчити про те, що обвинувачений таким чином намагається уникнути виплати компенсації постраждалим

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Суддя Макарівського суду Київщини, Олексій Тандир, який напідпитку збив нацгвардійця на блокпосту, перебуває в СІЗО з 27 травня цього року. Потерпіла сторона подала до суду позови на відшкодування загальною сумою 40 мільйонів гривень.

4 грудня мало відбутись засідання, на якому суд повинен був розглянути клопотання представника потерпілої сторони про арешт майна судді Тандира. Проте адвокати обвинуваченого до суду не прибули, оскільки брали участь в іншому засіданні. 6 грудня суд розлучив подружжя Тандирів і 12 грудня вже колишній чоловік переписав майно на дружину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суддя Тандир, який на смерть збив нацгвардійця, отримує щомісяця 63 тис. грн зарплати, перебуваючи у СІЗО

На розлучення дружина Тандира Людмила подала ще 20 вересня цього року. Тоді позивачка зазначала, більш як рік у сімейних стосунках з обвинуваченим вона не перебуває. За її словами, вони жили окремо.

Нагадаємо, в ніч на 26 травня суддя Макарівського райсуду Олексій Тандир напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту в Києві.

У ДБР повідомили, що суддя відмовився від проходження огляду.

Проєкт PROSUD зазначив, що раніше Тандир відзначився звільненням великої кількості водіїв, що керували напідпитку.

27 травня Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира. Згідно з експертизою, колишній суддя був у стані алкогольного сп'яніння під час скоєння ДТП.

8 листопада суд у черговий раз залишив Тандира під вартою - до 25 грудня.

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Топ коментарі

  • White Raven
    Ліквідувати обох. Вирізати всю сімейку
  • Dmitry Klaus
    Тобто щодня виловлюють 40-50 річних роботяг і витягують їх на передову, то мільйон ****** чиновників бухають, переписують папери, отримують зарплати і хабарі та прекрасно живуть?
  • Maria Sofia Douglas 38b0d2de
    Yuriy Syrotyuk

    12 ч. ·

    А ми такі шаленіші за ординців

    Тепер розумію чому в нас ніколи не має записних позицій.

    Бо рух має бути лише вперед.

    Або в штабах і тилу забагато саботажників і ворогів.

    Ось приміром про одного з них.

    Ви памʼятаєте історію зухвалого російського агента голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

    Який вершив долі президентів і країни.

    Потрапивши під санкції США, голова суду який готував поновлення Януковича на посаді, і якого перебрали на голову суду більшість паддєльніків вже після широмасштабки, нарешті на жорсткі вимоги союзників був розформований.

    Якраз річниця «свята».

    Знаєте де сидить наш герой і братія?

    Правильно, не у СІЗО, а у своїх кріслах і кабінетах.

    Нічого не роблять, якщо під нічим можна назвати відверта антидержавну діяльність.

    Але отримує зарплату більше ніж вояки на передку, стаж, пільги, недотрканність.

    І готується зустрічати путіна.

    Може це головна запасна позиція країни?

    Цікаво лиш чиєї.

    СБУ тегати не буду. Думаю вони в курсі, хто у високих кабінетах на Печерську курує цю мразоту…
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