Пізно ввечері 15 грудня у Києві та області оголошено повітряну тривогу через загрозу "Шахедів"
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Пізно ввечері 15 грудня у місті Києві та Київській області оголошено повітряну тривогу через атаку російських ударних дронів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМДА.
У повідомленні зазначається: "У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!"
Також повітряна тривога оголошена і у столичній області: "Київська область - повітряна тривога!"