Пізно ввечері 15 грудня у Києві та області оголошено повітряну тривогу через загрозу "Шахедів"

Пізно ввечері 15 грудня у місті Києві та Київській області оголошено повітряну тривогу через атаку російських ударних дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє КМДА.

У повідомленні зазначається: "У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!"

Також повітряна тривога оголошена і у столичній області: "Київська область - повітряна тривога!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував Київщину ракетами. Постраждалих і влучань в критичну інфраструктуру немає, - ОВА