Україна не зависне у переговорах про вступ до ЄС на десятиліття, хоча легкими вони не будуть, - Кулеба
"Ми вже цей етап провисання пройшли. Я абсолютно переконаний, і докладатиму зусиль, скільки буде можливо, що ми не зависнемо в переговорах на десятиліття. Європа прокинулася зі свого летаргічного сну і розуміє, що немає альтернативи розширенню", – сказав Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Міністр підсумував, що переговори про вступ України будуть складними, тому що клуб, в який входитиме держава, буде навʼязувати умови – "так було з усіма країнами", – а Україна буде захищати свої національні інтереси і пройде цей шлях.
Крім того, очільник української дипломатії підкреслив, що шлях, який країна пройшла за півроку – "від нуля до відкриття переговорів" – увійде в історію Європейського Союзу, бо, за словами Кулеби, жодна інша країна інтеграцію в ЄС за такий короткий час не проходила.