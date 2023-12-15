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Україна не зависне у переговорах про вступ до ЄС на десятиліття, хоча легкими вони не будуть, - Кулеба

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Україна не зависне у переговорах про вступ до ЄС на десятиліття, хоча легкими вони не будуть, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Україна не зависне в переговорах з Європейським Союзом на десятиліття, тому що держава вже проходила етап зависання, ще коли переконувала ЄС дати перспективу.

"Ми вже цей етап провисання пройшли. Я абсолютно переконаний, і докладатиму зусиль, скільки буде можливо, що ми не зависнемо в переговорах на десятиліття. Європа прокинулася зі свого летаргічного сну і розуміє, що немає альтернативи розширенню", – сказав Кулеба, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Міністр підсумував, що переговори про вступ України будуть складними, тому що клуб, в який входитиме держава, буде навʼязувати умови – "так було з усіма країнами", – а Україна буде захищати свої національні інтереси і пройде цей шлях.

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Крім того, очільник української дипломатії підкреслив, що шлях, який країна пройшла за півроку – "від нуля до відкриття переговорів" – увійде в історію Європейського Союзу, бо, за словами Кулеби, жодна інша країна інтеграцію в ЄС за такий короткий час не проходила.

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    не при цій владі, яка живе лише одними найобками. Наші союзники вже розібралися з суттю ЄрЗе.
  • 18c49ed2
    Вы еще не выполнили всех условий для начала самих переговоров, а уже рассказываете что они будут не долго.
  • Maria Sofia Douglas 38b0d2de
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