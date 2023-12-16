Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників

Ізраїльські військові взяли на себе відповідальність за те, що під час боїв на півночі Гази помилково вбили трьох заручників бойовиків ХАМАС, триває розслідування події.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Times of Israel з посиланням на прессекретаря ЦАХАЛ Даніеля Хагарі

"Це район, де солдати мали сутички з багатьма терористами, включно з терористами-смертниками", - підкреслив він.

На думку військових, троє заручників втекли або їх кинули терористи.

Прессекретар повідомив, що тіла одразу передали на експертизу до Ізраїлю, де й встановили особу заручників. ЦАХАЛ розпочав розслідування інциденту.

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