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Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників

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Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
Ізраїльські військові взяли на себе відповідальність за те, що під час боїв на півночі Гази помилково вбили трьох заручників бойовиків ХАМАС, триває розслідування події.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Times of Israel з посиланням на прессекретаря ЦАХАЛ Даніеля Хагарі

"Це район, де солдати мали сутички з багатьма терористами, включно з терористами-смертниками", - підкреслив він.

На думку військових, троє заручників втекли або їх кинули терористи.

Прессекретар повідомив, що тіла одразу передали на експертизу до Ізраїлю, де й встановили особу заручників. ЦАХАЛ розпочав розслідування інциденту.

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Топ коментарі

  • Виталий 6b40280c
    Война с Ордой. Сергей Ауслендер

    Выражение "дружественный огонь" обрело особый смысл. Рукожопые хамасовские ракетчики засветили в Рамаллу (столицу палестинской автономии), причем аккурат во двор больницы. Остальные ракеты благополучно посбивал "Железный купол", причем одну прямо над Храмовой горой.

    Мне вот интересно - а если они залепят в мечеть Аль-Акса? Впрочем, тут есть полезный опыт российских друзей: все прилеты по украинским городам объясняй работой украинской ПВО.
  • Герхард
    Тобто, за даними ХАМАС.

    То може послухаємо скільки за даними слідкому РФ бандерівці вбили вагітних рускагаварящіх мальчіков в трусіках?
  • мврина
    Вища ступінь довіри до суспільства і армії. Армія визнали і не приховує нічого, бо так має бути в цивілізованому демократичному суспільстві
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