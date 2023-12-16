Авіація та ракетні війська ЗСУ минулої доби уразили 11 районів зосередження окупантів та 2 склади росіян, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 15 грудня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначаться: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 13 грудня авіація та ракетні війська ЗСУ вразили 7 районів зосередження окупантів та 1 пункт управління, - Генштаб