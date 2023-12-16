Авіація та ракетні війська ЗСУ минулої доби уразили 11 районів зосередження окупантів та 2 склади росіян, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 15 грудня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначаться: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів противника".