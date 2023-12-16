Військовим армії Литви заборонили виїжджати до недружніх країн
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Сейм Литви прийняв поправку до закону, яка забороняє професійним військовим Литовської армії виїжджати до недружніх країн. Виключення становлять, серед іншого, службові поїздки. До списку таких країн увійшли Росія, Білорусь, Китай, Молдова та ще майже 10 інших країн та регіонів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.
За цю поправку проголосували 78 парламентаріїв, ніхто не голосував проти і ніхто не утримався.
Очікується, що ця поправка знизить ризик витоку секретної інформації.