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Військовим армії Литви заборонили виїжджати до недружніх країн

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Військовим армії Литви заборонили виїжджати до недружніх країн
Сейм Литви прийняв поправку до закону, яка забороняє професійним військовим Литовської армії виїжджати до недружніх країн. Виключення становлять, серед іншого, службові поїздки. До списку таких країн увійшли Росія, Білорусь, Китай, Молдова та ще майже 10 інших країн та регіонів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  повідомляє Delfi.

За цю поправку проголосували 78 парламентаріїв, ніхто не голосував проти і ніхто не утримався.

Очікується, що ця поправка знизить ризик витоку секретної інформації.

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Топ коментарі

  • Urs
    Грузія увійшла до списку?
  • три - пятнадцать
    Ще не вмерла Україна
  • Nick Heinen
    Так.
    "На початку грудня Міністерство закордонних справ уже повідомляло, що підготувало попередній список таких країн. До нього входять Росія та окупований нею Крим, Білорусь, Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Китай, Киргизстан, Придністров'я Молдови, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Сакартвело, Абхазія та Південна Осетія."

    Деякий подив викликає Азербайджан, але їм видніше.
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