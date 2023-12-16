Війська РФ атакували Київ дронами, усі ворожі цілі знищені, - КМВА

У ніч на 16 грудня ворог атакував українську столицю із застосуванням дронів-камікадзе. БпЛА атакували групами, хвилями і з різних напрямків.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"Шоста повітряна атака на Київ з початку місяця! Судячи із застосованого озброєння, ворог наче повернувся до тактики зразка травня 2023. Тоді рашисти постійно змінювали, комбінували, чергували види і типи засобів повітряного ураження. Такий саме сценарій кияни відчули у першій половині грудня. Ударні БпЛА, крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників, "Іскандери", "Кинджали"летять на Київ по черзі, зміняючи один одного", - йдеться у повідомленні.

За словами Попка, сьогодні вночі, після трьох днів балістичних загроз, ворог знов кинув на столицю баражуючі боєприпаси "Shahed". БпЛА атакували групами, хвилями і з різних напрямків. Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені.

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"Внаслідок роботи ППО та падіння уламків в місті ніхто не постраждав. Ворог посилив повітряні удари по головному місту країни. Тому прошу усіх киян не нехтувати сигналами повітряної тривоги і завжди дотримуватися правил безпеки! Бережіть себе і близьких!", - додає Попко.