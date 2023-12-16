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Війська РФ атакували Київ дронами, усі ворожі цілі знищені, - КМВА

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Війська РФ атакували Київ дронами, усі ворожі цілі знищені, - КМВА
У ніч на 16 грудня ворог атакував українську столицю із застосуванням дронів-камікадзе. БпЛА атакували групами, хвилями і з різних напрямків.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

"Шоста повітряна атака на Київ з початку місяця! Судячи із застосованого озброєння, ворог наче повернувся до тактики зразка травня 2023. Тоді рашисти постійно змінювали, комбінували, чергували види і типи засобів повітряного ураження. Такий саме сценарій кияни відчули у першій половині грудня. Ударні БпЛА, крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників, "Іскандери", "Кинджали"летять на Київ по черзі, зміняючи один одного", - йдеться у повідомленні.

За словами Попка, сьогодні вночі, після трьох днів балістичних загроз, ворог знов кинув на столицю баражуючі боєприпаси "Shahed". БпЛА атакували групами, хвилями і з різних напрямків. Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пізно ввечері 15 грудня у Києві та області оголошено повітряну тривогу через загрозу "Шахедів"

"Внаслідок роботи ППО та падіння уламків в місті ніхто не постраждав. Ворог посилив повітряні удари по головному місту країни. Тому прошу усіх киян не нехтувати сигналами повітряної тривоги і завжди дотримуватися правил безпеки! Бережіть себе і близьких!", - додає Попко.

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Топ коментарі

  • Hulio
    Бачив роботу ППО Києва з відстані ~15-20 км. Слава ППО !
  • fresh guacamole
    Питання тільки одне: де, **ка, українські копії шахедів?
    Бо бобри - то на сміх курям. Невже така складно скопіювати зроблений сокирою на коліні планер та напхати його мотором та електронікою яку можна вільно купити у цивілізованих країнах?
  • Nestor Махно
    Слава ЗСУ !!! Віримо в ЗСУ !!! Смерть рашистським окупантам !!!
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