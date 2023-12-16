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Губернатор Курської області РФ Старовойт повідомив про атаку дронами на регіон: Є прильоти, пошкоджено будинки та ЛЕП, що живить ГЗК

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Губернатор Курської області РФ Старовойт повідомив про атаку дронами на регіон: Є прильоти, пошкоджено будинки та ЛЕП, що живить ГЗК
Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт запевняє, що у ніч на 16 грудня нібито українські дрони атакували Курську область.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал російського чиновника.

Він стверджує, що безпілотники ЗСУ атакували Дмитрівський та Залізногірський райони. Обійшлося без постраждалих.

"У селі Крупець Дмитрівського району три прильоти. За попередньою інформацією, у 8 будинках пошкоджено паркани, вікна, дахи. Також удару завдано в районі залізничного вокзалу міста Дмитрієва - пошкоджено компресорну станцію. Подомовий обхід продовжується. Глава району на місці. У Залізногірському районі безпілотники ЗСУ пошкодили лінію електропередачі, яка живить один із об'єктів Михайлівського ГЗК. Аварійні бригади виїхали на місце для усунення наслідків", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі

  • Hulio
    Дрони називаються "Курскіє солов'ї".
  • Яр Холодний
    Ну - не знаю! Днів через два кацапи в соцмережах самі доповідь дадуть Он - по Магіуполю вже виють: 14 грудня наші "поклали вдало шось цікаве" Кацапи на території якогось "центру" розмістили "свіже м"ясо" привезене з Росії В тому числі і "спецуру" Результат: 52 трупи і купа поранених
  • Яр Холодний
    Ми серед ночі прокидалися - і вони хай не сплять! Війна - штука "двостороння"
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