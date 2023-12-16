Вночі знищено 30 із 31 ворожого "Шахеда", - Повітряні сили (оновлено)

У ніч на 16 грудня російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 31 БпЛА типу "Shahed-136/131".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

За даними Генштабу, силами та засобами протиповітряної оборони знищено 30 ударних дронів.

Як згодом уточнили у командуванні Повітряних сил, у ніч на 16 листопада 2023 року противник атакував ударними безпілотниками типу "Shahed" з трьох напрямків - Приморсько-Ахтарськ, Сеща, Курськ - РФ.

"Усього в ударі було застосовано 31 ударний БпЛА "Shahed-136/131", які окупанти спрямували у різні регіони України. До відбиття повітряного нападу залучено винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил ти Сил оборони України. В результаті бойової роботи знищено 30 "шахедів" в межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей", - йдеться у повідомленні.

Раніше начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що усі ворожі цілі, які атакували цієї ночі Київ, знищені.

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