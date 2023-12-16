Ворог вів штурми на 7 напрямках, упродовж доби - 96 боєзіткнень. Біля Авдіївки відбито 20 атак, - Генштаб

Розпочалася шістсот шістдесят перша доба широкомасштабної збройної агресії Російської федерації проти України. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетні та 23 авіаційних ударів, здійснив 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Як зазначається, авіаційних ударів зазнали: Красний Хутір, Грем'яч Чернігівської області; Волфине Сумської області; Мар’їнка, Максимілянівка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

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Під артилерійським вогнем опинилися понад 130 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

"На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

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В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога в районі Синьківки Харківської області", - йдеться у повідомленні.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак ворога східніше Тернів, Ямполівки Донецької області та Макіївки Луганської області.

За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку українські воїни відбили 18 атак противника біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

"В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Так, Сили оборони успішно відбили 20 атак противника східніше Новобахмутівки, Авдіївки та ще 14 атак східніше Степового, південніше Сєверного та Первомайського Донецької області", - йдеться у зведенні.

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На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької. Тут наші захисники успішно відбили 13 атак.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили 2 атаки окупантів біля Старомайорського Донецької області.

Генштаб також інформує, що на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 8 атак противника західніше Новопокровки та південіше Роботиного Запорізької області.

Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські захисники надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також, минулої доби, протиповітряною обороною знищено 1 керовану ракету Х-59.

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Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів противника.