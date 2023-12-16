Над Дніпропетровщиною збито 2 "Шахеди", внаслідок падіння уламків горів дах підприємства

Пізно ввечері на Дніпропетровщині працювала ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, оборонці знищили над Синельниківським районом 2 шахеди.

"Уламки впали на будівлю приватного підприємства. Там зайнявся дах. Рятувальники вогонь оперативно приборкали. Ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

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За даними Генштабу, було знищено 30 із 31 ворожого "Шахеда". Раніше начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що усі ворожі цілі, які атакували цієї ночі Київ, знищені.