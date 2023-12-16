Уламки збитих "Шахедів" пошкодили адмінбудівлю і медзаклад у Херсонському районі
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Під час нічної дронової атаки росіяни спрямували через зону відповідальності Сил оборони Півдня України ударні БпЛА типу "Shahed-131/136" зі східного узбережжя Азовського моря.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня України
Як зазначається, підрозділи протиповітряної оборони знищили 12 дронів-камікадзе:
- 9 на Херсонщині,
- 2 на Миколаївщині,
- 1 на Вінниччині.
"Влучань не допущено. Але уламками збитих БпЛА пошкоджено адмінбудівлю і медичний заклад в Херсонському районі. Спричинену пожежу вогнеборці оперативно ліквідували. Інформації про постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.
За даними Генштабу, було знищено 30 із 31 ворожого "Шахеда". Раніше начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що усі ворожі цілі, які атакували цієї ночі Київ, знищені.