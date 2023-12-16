Кількість боєзіткнень та ворожих авіаударів на Таврійському напрямку зменшилася, наші воїни стійко тримають оборону, - Тарнавський

Кількість боєзіткнень та ворожих авіаударів в операційній зоні ОСУВ Таврія минулої доби зменшилась. Втім, ворог продовжує активні піхотні атаки та артилерійські обстріли.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, в операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби російські загарбники завдали 6 авіаударів, провели 55 бойових зіткнень та здійснили 601 артобстріл.

"Наші воїни стійко тримають оборону та проводять активні дії на визначених напрямках", - інформує Тарнавський.

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Загальні втрати ворога минулої доби склали 413 осіб та 19 одиниць техніки.