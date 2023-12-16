Вночі окупанти гатили по Херсонщині, є поранені. Влучання поблизу інфраструктурного об’єкта
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Вночі окупанти гатили по Херсонщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, через "прильоти" по Херсону постраждали люди. У 55-річного чоловіка поранення кінцівок. У 51-річного містянина осколкова травма голови.
"Також було влучання поблизу інфраструктурного об’єкта. Є пошкодження приміщень", - йдеться у повідомленні.
Під вогнем була і Степанівка. Тут влучання поблизу медзакладу. Поранення дістав лікар, який був на робочому місці.
Дар’ївку окупанти атакували "шахедами". На щастя, без жертв.