На Київщині працювала ППО, без ворожих влучань та пошкоджень критичної і цивільної інфраструктури

Вночі ворог в черговий раз атакував Київську область ударними дронами. Повітряна тривога тривала майже п’ять годин. В регіоні працювали сили ППО.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Київської ОВА Руслан Кравченко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, влучань та пошкоджень критичної та цивільної інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих немає.

"Інформацію про нічну атаку ретельно перевіряємо та аналізуємо. Всі оперативні служби працюють. Дякуємо нашій ППО, мобільним вогневим групам за надійний захист. В черговий раз звертаємося до кожного жителя області. Не нехтуйте небезпекою. Залишайтеся в укриттях до кінця повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

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За даними Генштабу, було знищено 30 із 31 ворожого "Шахеда". Раніше начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що усі ворожі цілі, які атакували цієї ночі Київ, знищені