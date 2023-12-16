Обстріли Харківщини: під вогнем понад 20 населених пунктів, пошкоджено будинки

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів Харківщини: Червона Зоря Богодухівського району, Козача Лопань, Лук'янці, Зелене Харківського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Куп'янськ, Іванівка, Берестове Куп’янського району та ін.

"Близько 23 год внаслідок ворожого обстрілу м. Куп'янськ зруйновано літню кухню, вибито вікна в будинку. Без постраждалих.

У селі Богуславка Ізюмського району внаслідок ворожого удару (попередньо. - БПЛА "Шахед") сталося загоряння приватного будинку", - йдеться у повідомленні.

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Близько 15:30 у селі Донецьке Ізюмського району в руках 15-річного підлітка здетонував невідомий вибуховий пристрій. Потерпілого госпіталізували. Лікарі провели оперативні втручання, стан постраждалого середній.

Очільник регіону також інформує, що внаслідок негоди по області знеструмлено 9833 споживачів у Дергачівській, Близнюківській, Барвінківській, Лозівській, Первомайській, Чугуївській, Зміївській, Золочівській, Ізюмській та Вовчанській громадах.

Над відновленням електропостачання працюють 20 бригад із 80 працівників та 43 одиниці техніки. Ліквідація наслідків триває.

За добу вибухотехніки ДСНС обстежили понад 3,7 га території та знешкодили 67 вибухонебезпечних предметів.

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