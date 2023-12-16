Європі варто переозброїтися на тлі нових загроз, - Пісторіус

Європі потрібно піклуватися про кращу обороноздатність у зв’язку з тим, що до кінця десятиліття можуть з’явитися нові військові загрози.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Росія значно збільшила виробництво зброї, щоб продовжувати вторгнення в Україну, також вона загрожує країнам Балтії, Грузії та Молдові, сказав Пісторіус в інтерв'ю Welt am Sonntag.

Тим часом Сполучені Штати, швидше за все, скоротять військову присутність у Європі, оскільки починають приділяти більше уваги Індо-Тихоокеанському регіону.

"Ми, європейці, повинні більше долучатися до досягнення безпеки на нашому власному континенті", - сказав Пісторіус, зазначивши, однак, що регіону знадобиться час, аби збільшити виробництво озброєнь.

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"У нас є близько 5-8 років, щоб надолужити згаяне, з точки зору збройних сил, промисловості та суспільства", - додав він.

За його словами, Європа усвідомлює, що їй, можливо, доведеться компенсувати потенційне зменшення американської допомоги Україні, якщо Вашингтон не зможе домовитися про нове фінансування.

Обрання більш дружнього до Європи уряду в Польщі тепер має дозволити Веймарському трикутнику - Берліну, Парижу і Варшаві, більше розвивати військову співпрацю, вважає Пісторіус.

"Ми повинні з'ясувати, як найкраще розташуватися на східному фланзі на основі оборонних планів НАТО", - сказав він, зазначивши, що хоче якнайшвидше відвідати Польщу наступного року.

Пісторіус поки не передбачає того, що армія Німеччини повторить подібні масштабні місії, які вона виконувала в Афганістані та Малі.

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"Але невеликі місії, зокрема, у сфері військового консультування або співпраці з країнами, які не обов'язково поділяють наші цінності, будуть мати важливе значення. Альтернативою було б припинити будь-які контакти з цими країнами і просто віддати їх росіянам і китайцям, а це було б значно небезпечніше", - заявив він.