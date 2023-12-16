Новини • Війна

Європі варто переозброїтися на тлі нових загроз, - Пісторіус

2 63922
Європі варто переозброїтися на тлі нових загроз, - Пісторіус
Європі потрібно піклуватися про кращу обороноздатність у зв’язку з тим, що до кінця десятиліття можуть з’явитися нові військові загрози.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Росія значно збільшила виробництво зброї, щоб продовжувати вторгнення в Україну, також вона загрожує країнам Балтії, Грузії та Молдові, сказав Пісторіус в інтерв'ю Welt am Sonntag.

Тим часом Сполучені Штати, швидше за все, скоротять військову присутність у Європі, оскільки починають приділяти більше уваги Індо-Тихоокеанському регіону.

"Ми, європейці, повинні більше долучатися до досягнення безпеки на нашому власному континенті", - сказав Пісторіус, зазначивши, однак, що регіону знадобиться час, аби збільшити виробництво озброєнь.

Також читайте: Постачаємо Україні, що можемо, - Пісторіус

"У нас є близько 5-8 років, щоб надолужити згаяне, з точки зору збройних сил, промисловості та суспільства", - додав він.

За його словами, Європа усвідомлює, що їй, можливо, доведеться компенсувати потенційне зменшення американської допомоги Україні, якщо Вашингтон не зможе домовитися про нове фінансування.

Обрання більш дружнього до Європи уряду в Польщі тепер має дозволити Веймарському трикутнику - Берліну, Парижу і Варшаві, більше розвивати військову співпрацю, вважає Пісторіус.

"Ми повинні з'ясувати, як найкраще розташуватися на східному фланзі на основі оборонних планів НАТО", - сказав він, зазначивши, що хоче якнайшвидше відвідати Польщу наступного року.

Пісторіус поки не передбачає того, що армія Німеччини повторить подібні масштабні місії, які вона виконувала в Афганістані та Малі.

Також читайте: Німеччина передала Україні пакет військової допомоги в розмірі €1,4 млрд, - Умєров

"Але невеликі місії, зокрема, у сфері військового консультування або співпраці з країнами, які не обов'язково поділяють наші цінності, будуть мати важливе значення. Альтернативою було б припинити будь-які контакти з цими країнами і просто віддати їх росіянам і китайцям, а це було б значно небезпечніше", - заявив він.

Топ коментарі

  • Trevo Trow
    Зброя допоможе ЄС, тільки якщо паралельно зачистити орбанів, шредерів і меркелей у тилу.
  • Юрій Вінгорськи
    ***** і повний бред
    тому що треба дати все що є в наявності ***** Україні,
    яка ********** цю загрозу і її не буде найближчі 10-15 років
    а от тоді озброюйтесь
    а з таким підходом, ця війна на роки і економічні втрати будуть в рази більші
    але це розумію я, тупий необразований, і не розуміють люди за спиною яких універи та академії
  • Nik Home a1ad6e59
    А ще поки не очистяться від арабо-африканського зброду - хоча - вже запізнились. Дякуйте сраній Меркельші.

    А Франція віддала Китаю контроль над своїм стільниковим зв'язком. Та й Німеччина в цьому не дуже відстає.

    Та ще насаджуйте далі у школах збочення ЛГБТ та хіджаби... Мусульмани, які не відмовились від своєї релігії, швидко вас (і нас з вами) навчать життю...

Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини