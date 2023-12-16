Росіяни обстріляли з БПЛА й артустановок 19 населених пунктів Запоріжжя

Впродовж минулої доби російські окупанти гатили по 19 містах та селах Запорізької області - зафіксовано 107 ударів. Пошкоджено житловий будинок

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"19 ворожих БПЛА атакували Залізничне, Малу Токмачку, Малинівку, Роботине, Новожарівку, Щербаки та Новоданилівку. 88 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Левадного, Чарівного, Лугівського, Білогір'я, Преображенки, Степового, Плавнів, Кам'янського та інших населених пунктів на лінії вогню", - ідеться в повідомленні.

Внаслідок удару військовослужбовців РФ пошкоджено житловий будинок. Мирні жителі не постраждали.

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