Експосол Пристайко впевнений, що Британія може направити війська в Україну у разі "катастрофічного розвитку війни"

Наразі є країни, які у крайньому випадку будуть готові застосувати власні сили в Україні.

Про це колишній посол України в Лондоні Вадим Пристайко розповів у інтерв'ю "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Те, що говорить зараз президент Зеленський, що якщо у нас закінчаться сили, закінчаться солдати, закінчиться озброєння, яке ви нам недопостачаєте, вам доведеться ухвалити рішення про те, щоб допомогти нашим збройними силами. І є країни, які наближаються до цього рішення. Британія – одна з них, найперша у цьому списку", - запевняє дипломат.

На запитання, "Британія готова своїх солдатів відправляти в Україну?", Пристайко відповів: "Ніхто ніколи не визнає, особливо політики. Щоразу, коли їх будуть запитувати, вони будуть казати, що "ні-ні, ми як, ну куди, при чому тут, ми краще дамо все, що завгодно". Але насправді розрахунки про те, що не дай Бог доведеться застосовувати збройні сили, ведуться військовими. Для цього військові і є, і дипломати, для того, щоб планувати на майбутнє. Керівництво держави політично має ухвалити рішення, це план нормальний чи ненормальний. Але наш обов'язок, для цього ви нас тримаєте, планувати на найгірше. Найгірше застосування для цих країн. Застосування своїх експедиційних сил на території України".

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Він також уточнив, що застосування британських військ може статися за умов "катастрофічного розвитку війни та подовження окупації".