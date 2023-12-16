Блокування пунктів пропуску: у чергах на кордоні України стоїть близько 4 тисяч вантажівок
Про це сказав речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"На напрямках, де блокування продовжується, за інформацією польських прикордонників, станом на ранок очікують 2400 вантажівок: Шегині - 1200, Рава-Руська - 550, Краківець - 650", - повідомив речник.
За його словами, пункт пропуску "Ягодин" розблоковано, кількість перетинів кордону збільшилася. За минулу добу кордон на цьому напрямку перетнуло більше 1200 вантажівок.
На словацькому кордоні, станом на ранок, в бік України на напрямку пункту пропуску "Ужгород" очікувало 450 вантажівок. Тимчасово припинилося блокування руху вантажних транспортних засобів, які прямують з України, сказав Демченко.
В еЧерзі на виїзд з України на ранок зареєстровано майже 1000 вантажівок.
На кордоні з Угорщиною рух іде, але черги присутні. Станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску "Тиса" очікувало проїзду 250 вантажівок.
На кордоні з Румунією станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску "Порубне" очікувало проїзду 870 вантажівок.