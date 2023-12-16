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Блокування пунктів пропуску: у чергах на кордоні України стоїть близько 4 тисяч вантажівок

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Блокування пунктів пропуску: у чергах на кордоні України стоїть близько 4 тисяч вантажівок
Станом на ранок 16 грудня у чергах на кордоні з Польщею на в’їзд до України перебуває 2,4 тис. вантажівок, на словацькому кордоні - 450 вантажівок, на кордоні з Румунією - 870 вантажівок.

Про це сказав речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На напрямках, де блокування продовжується, за інформацією польських прикордонників, станом на ранок очікують 2400 вантажівок: Шегині - 1200, Рава-Руська - 550, Краківець - 650", - повідомив речник.

За його словами, пункт пропуску "Ягодин" розблоковано, кількість перетинів кордону збільшилася. За минулу добу кордон на цьому напрямку перетнуло більше 1200 вантажівок.

На словацькому кордоні, станом на ранок, в бік України на напрямку пункту пропуску "Ужгород" очікувало 450 вантажівок. Тимчасово припинилося блокування руху вантажних транспортних засобів, які прямують з України, сказав Демченко.

В еЧерзі на виїзд з України на ранок зареєстровано майже 1000 вантажівок.

На кордоні з Угорщиною рух іде, але черги присутні. Станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску "Тиса" очікувало проїзду 250 вантажівок.

На кордоні з Румунією станом на ранок в бік України на напрямку пункту пропуску "Порубне" очікувало проїзду 870 вантажівок.

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Топ коментарі

  • Андрій Саган
    Є розумники котрі ще скажуть що кацапи тут ні при чому? І це чисто випадково під час війни,коли Україні потрібна допомога,коли порти по суті не працюють як треба, кордон з Європою блокують?
  • alex tem
    Поляки жодної години не блокували кордон з білорашкою, навпаки, там зараз бум вантажних перевезень. Але вже другий місяць блокують пукти пропуску з нами, затримуючи і військові вантажі, через що гинуть наші воїни. Вони дійсно наші союзники чи погано приховані вороги?
  • Evgeny N
    Ну тут всього 2 варіанти: або він задіяв звичну для нього "потужну" найвеличнішу стратегію - якщо не звертати уваги, то цього не існує і, може, саме розсосеться, або дєрьмак був у курсі справ (що вуха там з московії стирчать) і не дозволив втручатися а ні небритій харі, а ні МЗС.
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