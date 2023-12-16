На Одещині прикордонники виявили чотирьох ухилянтів за допомогою дрона з тепловізором

В Одеській області прикордонники затримали чотирьох ухилянтів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Думська"

Як зазначається, прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які вночі намагалися незаконно перетнути кордон біля села Унтилівка в Роздільнянському районі Одеської області.

У Держприкордонслужбі повідомили, що порушників, які ховалися в лісосмузі, вдалося виявити за допомогою дрона з тепловізором.

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Затримані жителі Харківської, Рівненської та Черкаської областей заявили, що кожен із них заплатив по 60 тисяч гривень "консультанту" з телеграм-каналу, який нібито розповів їм безпечний маршрут втечі з країни.

Чоловікам виписали адмінпротоколи за статтею 204-1 - "Спроба незаконного перетинання державного кордону".