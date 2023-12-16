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На Одещині прикордонники виявили чотирьох ухилянтів за допомогою дрона з тепловізором

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На Одещині прикордонники виявили чотирьох ухилянтів за допомогою дрона з тепловізором
В Одеській області прикордонники затримали чотирьох ухилянтів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання "Думська"

Як зазначається, прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які вночі намагалися незаконно перетнути кордон біля села Унтилівка в Роздільнянському районі Одеської області.

У Держприкордонслужбі повідомили, що порушників, які ховалися в лісосмузі, вдалося виявити за допомогою дрона з тепловізором.

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Затримані жителі Харківської, Рівненської та Черкаської областей заявили, що кожен із них заплатив по 60 тисяч гривень "консультанту" з телеграм-каналу, який нібито розповів їм безпечний маршрут втечі з країни.

Чоловікам виписали адмінпротоколи за статтею 204-1 - "Спроба незаконного перетинання державного кордону".

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Топ коментарі

  • Dmitry Begemotovich
    В то время как люди скидываются на дроны с тепловизором на фронт...
  • Mobilis in mobile
    Кінець 2024. Новини з єдиного телерадіоінтернетмарафону:
    - 476 механізована бригада прикордонників, упіймала на Одещині 2 ухилянтів. Для виявлення були задіяні F-16 та 2 Байрактари. саме затримання провів 2 батальйон 476 бригади, на 4 Бредлі та 2 танках Абрамс. Ухилянтів передали в ТЦК.
    - NNN бригада, просить задонатити на придбання необхідного їм Мавіка, при можливості на 2 шт.
    - депутати проголосували за бюджет 2025, заплановане чергове зростання зарплат чиновникам на 30%.
  • Marina 76cde40d
    Навіщо їх ловити?, хай біжуть, толку від них на війні немає і не буде, тільки витрачається багато ресурсів та живої сили для їх відлову. Всіх тих хто їх ловить можна було б відправити на фронт, їх в сотні разів більше ніж вони ловлять КПД=0.
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