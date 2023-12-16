Відсутність рішення Конгресу щодо України надихає Путіна, - МакФол

Відсутність рішення Конгресу США про виділення допомоги Україні надихає ворогів Америки.

Таку думку висловив Директор Інституту Фрімена-Сполі з міжнародних досліджень Стенфордського університету, посол Майкл МакФол під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", інформує Цензор.НЕТ

"Сполученим Штатам потрібні дебати щодо міграційної реформи, ми не повинні їх уникати, але їх треба прискорити, аби не тримати в заручниках українських солдатів", - сказав він, коментуючи основну перешкоду на шляху ухвалення рішення.

"Втім, я відчуваю, що багато членів Конгресу не розуміють стратегічних наслідків для американської безпеки. І ми виглядаємо безсилими, бо ми не можемо зробити те, що в наших інтересах. Це надихає всіх наших ворогів, не лише Путіна, а й в інших країнах. Все це впливає на американські національні інтереси", - наголосив Майкл МакФол.

Читайте також: ЄС може переглянути механізми ухвалення рішень через Орбана, – Кубіліус

Він також зазначив, що наразі дуже важливо, аби рішення про підтримку України було ухвалено Конгресом, але також важливе ухвалення відповідного законодавства, яке б дозволяло передати заморожені російські активи Україні.

Коментуючи перспективи вступу України до НАТО, МакФол сказав, що наразі адміністрація президента США Джо Байдена не схиляється до ухвалення позитивного рішення щодо членства України в Альянсі. Водночас, на його думку, на майбутньому саміті НАТО, який має відбутися у 2024 році у Вашингтоні, можна було б надати Україні формальне запрошення, що стало б важливим сигналом стосовно таких перспектив.

"Буде символічно надати запрошення на майбутньому саміті. Це було б важливим сигналом, що "потяг вже на станції", просто потрібен певний час, аби Україна приєдналася", - резюмував він.

Також дивіться: Дискусія Київського безпекового форуму: Чи продовжить Захід підтримку України. Результати саміту ЄС. ВIДЕО