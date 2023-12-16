Треба змінити підходи до підготовки військовозобов’язаних. Усі наші люди мають бути навчені та підготовлені, - Умєров

Міністр оборони Рустем Умєров взяв участь у засідання Конгресу місцевих та регіональних влад під головуванням президента України та за участі Голови Верховної Ради, прем’єр-міністра, Голови Офісу Президента, членів Уряду, депутатів, керівників ОВА, представників органів місцевого самоврядування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.

Як зазначається, в ході засідання Рустем Умєров окреслив ключові напрями роботи з місцевою владою. Зокрема, у фокусі - будівництво фортифікаційних споруд.

"Це про захист нашої країни", - наголосив Рустем Умєров.

"Маємо змінити підходи до підготовки військовозобов’язаних до військової служби та населення до національного спротиву. Усі наші люди мають бути навчені та підготовлені", – додав Міністр оборони.



Також, за словами Рустема Умєрова, органи місцевого самоврядування можуть відчутно посилити залучення фахівців до Сил оборони через проєкт рекрутингу: "Очікуємо від них ще більшого сприяння мобілізаційній роботі".

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"Хочу додати про загрозу в інформаційному просторі: Ворог активно працює над дискредитацією України – назовні та всередині. Ворог намагається створити штучний конфлікт всередині керівництва та створити ілюзію, ніби Україну не підтримують партнери. Прошу ретельно ставитись до інформаційної гігієни", - закликав Рустем Умєров.