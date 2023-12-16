За добу на Півдні знищено рекордну кількість спостережних пунктів ворога - 11

Сили оборони Півдня продовжують виконання вогневих завдань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня України.

Як зазначається, знищено рекордну за добу кількість - 11 спостережних пунктів ворога.

Крім того, повідомляється, що також отримано підтвердження про знищення:

- 11 окупантів;

- 1 реактивна система залпового вогню "Град";

- 1 гармата;

- 2 міномети;

- 11 одиниць авто-бронетехніки;

- комплекс відеоспостереження "Муром-М".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 344 820 осіб (+930 за добу), 5720 танків, 8100 артсистем, 10667 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА