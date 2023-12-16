За добу на Півдні знищено рекордну кількість спостережних пунктів ворога - 11
2 6602
Сили оборони Півдня продовжують виконання вогневих завдань.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня України.
Як зазначається, знищено рекордну за добу кількість - 11 спостережних пунктів ворога.
Крім того, повідомляється, що також отримано підтвердження про знищення:
- 11 окупантів;
- 1 реактивна система залпового вогню "Град";
- 1 гармата;
- 2 міномети;
- 11 одиниць авто-бронетехніки;
- комплекс відеоспостереження "Муром-М".