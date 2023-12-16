Ворог може запускати "Шахеди" фактично з фури, - Ігнат

Для запуску дронів-камікадзе типу "Шахед" майданчики не так важливі, окупанти можуть запускати їх з будь-якого місця.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Арміюінформ.

"Цієї ночі була типова атака російськими "Шахедами". Ворог продовжує завдавати ударів цими типами БПЛА. По всій території країни були безпілотники й летіли сьогодні з трьох напрямків: Брянська область, Приморсько-Ахтарськ і район Курська", - розповів він.

Відповідаючи на запитання, чи для здійснення запусків "Шахедів" майданчики не так важливі для окупантів, адже вони можуть бути мобільними, Ігнат сказав: "Ми бачили, що безпілотники типу Shahed випускали фактично з фури, з машини. Це контейнер, він може бути де завгодно і здійснити ці пуски".

За його словами, росіяни запускають свої безпілотники з Криму, і летять вони в будь-якому разі на північ. Водночас точкою входу для російських повітряних цілей є Херсонська чи Одеська області.

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Попри постійні райони пусків безпілотників, окупанти намагаються змінювати маршрути, рухаючись на 5–10 кілометрів лівіше чи правіше, щоб оминути українські системи протиповітряної оборони та мобільні вогневі групи. Мобільні вогневі групи цієї ночі активно працювали над знищенням російських безпілотників, однак також залучалися і зенітні ракетні групи та винищувальна авіація, зазначив речник командування Повітряних сил.

За даними Генштабу, було знищено 30 із 31 ворожого "Шахеда". Раніше начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що усі ворожі цілі, які атакували цієї ночі Київ, знищені.