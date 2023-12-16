Росіяни грабують промислові об’єкти на окупованих територіях Запоріжжя, - Центр нацспротиву

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни продовжують грабувати промислові об’єкти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що із заводів вивозять лом й відправляють до РФ через порт у Бердянську. Грабунок відбувається "підрядниками" під наглядом солдатів ЗС РФ.

"Це і є справжня мета окупації – ресурси, грабіж ат мародерство з подальшим нав’язуванням "російської культури", переписування історії та знищення самоідентифікації місцевого населення", - зауважують у ЦНС.

Також читайте: На окупованих територіях рашисти вимагають гроші в українців, які не отримали посвідчення та номерні знаки РФ, - ЦНС