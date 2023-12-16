Росіяни грабують промислові об’єкти на окупованих територіях Запоріжжя, - Центр нацспротиву
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На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни продовжують грабувати промислові об’єкти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що із заводів вивозять лом й відправляють до РФ через порт у Бердянську. Грабунок відбувається "підрядниками" під наглядом солдатів ЗС РФ.
"Це і є справжня мета окупації – ресурси, грабіж ат мародерство з подальшим нав’язуванням "російської культури", переписування історії та знищення самоідентифікації місцевого населення", - зауважують у ЦНС.