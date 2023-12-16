Наразі в Авдіївці залишається 1230 цивільних людей, - начальник МВА Барабаш

Наразі в Авдіївці Донецької області залишається 1230 людей, а кількість охочих евакуюватися з міста зменшилася.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вчора нам вдалося вивезти 5 людей. Станом на ранок сьогодні в місті залишається 1230 людей. Звичайно, це багато. Останнім часом бачимо зменшення бажаючих виїжджати. У середньому в день зараз зголошуються виїжджати 3-6 людей. За період загострення на нашому напрямку виїхало понад 350 людей", - зазначив Барабаш.

За його словами, жителі Авдіївки живуть у підвалах багатоповерхових та приватних будинків. Є непоодинокі випадки, коли мешканці перебувають у своїх квартирах.

"Ворог проводить багато активностей на нашому напрямку. Це десятки атак протягом доби, але наші хлопці не дають їм десь закріпитися. Якщо їм навіть вдається десь трохи просунутися, то одразу відпрацьовує артилерія, міномети та реактивна артилерія. Тобто жодного якогось серйозно закріплення у ворога немає. Смуга оборони навколо нашого міста тримається", - додав Барабаш.

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Начальник МВА також розповів, у боях за місто ворог використовує багато так званих "м'ясних штурмів". До них долучають мобілізованих та групи "Шторм-V" і "Шторм-Z", які перед тим проходять вишкіл.