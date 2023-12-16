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Вибух у сільраді на Закарпатті: у лікарні перебувають 20 людей, стан двох постраждалих – критичний

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Вибух у сільраді на Закарпатті: у лікарні перебувають 20 людей, стан двох постраждалих – критичний
Двоє постраждалих у результаті вибухів кількох гранат на сесії Керецьківської сільської ради на Закарпатті, які кинув депутат Сергій Батрин, перебувають у критичному стані. Одного постраждалого спрямували в Мукачево.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН, про це повідомив виконувач обов'язків директора Свалявської міської лікарні Закарпатської області Олександр Фізер в ефірі телемарафону "Єдині новини" 16 грудня.

Фізер зазначив, що один з постраждалих перенаправлений на лікування в Мукачево.

"У лікарні перебувають 20 пацієнтів. Шість з них у важкому стані, двоє - у критичному", - уточнив він.

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За словами Фізера, проведено низку обстежень, операцій.

"Травми різні - від пошкодження внутрішніх органів до пошкодження кінцівок. З шести кінцівок, які були під загрозою, п’ять врятували, а одну довелося забрати", - розповів в.о. директора Свалявської міської лікарні.

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Нагадаємо, 15 грудня  в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району під час засідання сесії один із депутатів - Сергій Батрин - підірвав гранати.

У поліції Закарпаття повідомили, що внаслідок події постраждали 26 людей, шестеро з яких у тяжкому стані.

Поліція кваліфікувала дії депутата як терористичний акт, підривникові загрожує до 10 років в'язниці.

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Топ коментарі

  • Саша Киев
    Даний випадок це класичне протистояння патріотів та корупціонерів під час війни. Переважна кількість постраждалих це системні корупціонери , як і в переважній більшості інших територіальних громад, яки прийшли у місцеве самоврядування щоб зоробляти на корупції...дерібаніти землю...якщо вона там ще залишилися...отримувати відкати тощо. Війна радікалізує людей та робить їх безкомпромісними. Кількість людей , яки бажають завдяки гранаті (гранатам) побороти корупцію, буде лише зростати ..
  • ігор тарчук
    Повиймають осколки, замажуть йодом і знову зберуться дерибанити бюджет-то є не виліковно.
  • Nik Home a1ad6e59
    Так чому так скромно мовчать про причини? Вже скільки пройшло...
    Раніше тільки становилося відомо тут же діяч рівня міністра а то й САМОГО найвеличнішого озвучувало висновки для подальшого їх обґрунтування слідством...
    А тут як води набрали...
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