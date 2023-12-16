Вибух у сільраді на Закарпатті: у лікарні перебувають 20 людей, стан двох постраждалих – критичний

Двоє постраждалих у результаті вибухів кількох гранат на сесії Керецьківської сільської ради на Закарпатті, які кинув депутат Сергій Батрин, перебувають у критичному стані. Одного постраждалого спрямували в Мукачево.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН, про це повідомив виконувач обов'язків директора Свалявської міської лікарні Закарпатської області Олександр Фізер в ефірі телемарафону "Єдині новини" 16 грудня.

Фізер зазначив, що один з постраждалих перенаправлений на лікування в Мукачево.

"У лікарні перебувають 20 пацієнтів. Шість з них у важкому стані, двоє - у критичному", - уточнив він.

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За словами Фізера, проведено низку обстежень, операцій.

"Травми різні - від пошкодження внутрішніх органів до пошкодження кінцівок. З шести кінцівок, які були під загрозою, п’ять врятували, а одну довелося забрати", - розповів в.о. директора Свалявської міської лікарні.

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Нагадаємо, 15 грудня в будівлі Керецьківської сільської ради Мукачівського району під час засідання сесії один із депутатів - Сергій Батрин - підірвав гранати.

У поліції Закарпаття повідомили, що внаслідок події постраждали 26 людей, шестеро з яких у тяжкому стані.

Поліція кваліфікувала дії депутата як терористичний акт, підривникові загрожує до 10 років в'язниці.

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