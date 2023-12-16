Кібератака на "Київстар" стала однією з найруйнівніших в Україні з початку лютого 2022 р., - британська розвідка

Ця хакерська атака порушила роботу сирен повітряної тривоги, деяких банків, банкоматів і торгових терміналів. Водночас "Монобанк" став мішенню DDoS-атаки, яка призвела до порушення доступу до вебсайту банку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ідеться у звіті Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

"Кібератака на найбільшого оператора мобільного зв'язку України "Київстар", імовірно, є однією з найруйнівніших кібератак на українські мережі з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії, оскільки було зачеплено урядові ресурси та служби екстреної допомоги України", - ідеться в повідомленні.

Там зазначили, що "ефекти" від кібератаки на "Київстар" тривали щонайменше 48 годин, впливаючи на послуги мобільного зв'язку та передавання даних компанії.

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"Унаслідок кібератаки користувачі залишилися без мобільного сигналу та можливості користуватися інтернетом. У "Київстарі" повідомили, що під час атаки жодні персональні дані не були скомпрометовані", - йдеться у звіті.

"Повідомляється також, що внаслідок кібератаки було відключено сирени повітряної тривоги, роботу деяких банків, банкоматів і торгових терміналів. Водночас український банк Monobank зазнав розподіленої атаки типу "відмова в обслуговуванні" (DDoS), що порушила доступ до сайту банку", - нагадали в розвідці.

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Нагадаємо, зранку 12 грудня, в роботі оператора мобільного "Київстар" стався масштабний збій.

У "Київстарі" заявили про потужну хакерську атаку.

СБУ розслідує кібератаку. Розглядається версія про причетність спецслужб РФ.