Європі доведеться компенсувати брак підтримки України з боку США, - Пісторіус

Керівництво Німеччини усвідомлює можливу необхідність взяти на себе більшу відповідальність у допомозі Україні через зменшення підтримки з боку США.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус в інтерв’ю виданню Welt am Sonntag, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Пісторус зауважив, що в колі союзників і партнерів обговорюється "найгірший сценарій" на тлі того, що військова ситуація в Україні стає дедалі складнішою, боєприпасів не вистачає, а республіканці у США блокують подальшу підтримку, отже Європі доведеться компенсувати брак допомоги з боку США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європі варто переозброїтися на тлі нових загроз, - Пісторіус

"Звичайно, ми говоримо про це. Ми усвідомлюємо, що рано чи пізно нам, імовірно, доведеться компенсувати те чи інше, що може більше не надходити з Вашингтона. Теоретично також можуть бути галузі, які ми не можемо легко компенсувати відразу", – визнав глава Бундесверу.

Погрози Путіна щодо країн Балтії, Грузії та Молдови потрібно сприймати дуже серйозно, переконаний глава Міноборони ФРН.

"Це не просто брязкання зброєю. Наприкінці цього десятиліття може бути небезпечно. Але до того часу ми будемо готові до цього", – сказав він і констатував, що європейці повинні посилити гарантування безпеки на своєму континенті, не покладаючись цілком на США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Постачаємо Україні, що можемо, - Пісторіус

Він також повторив те, що через серйозні кризи Німеччині потрібні збройні сили, здатні захистити країну – у разі війни, "не більше і не менше".