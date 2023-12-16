Радіо Болгарії зняло інтерв’ю з послом Росії Митрофановою після звернення України

Програмна рада Болгарського національного радіо заборонила трансляцію запланованого на суботу, 16 грудня, інтерв’ю з послом Росії Елеонорою Митрофановою після вимог України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда".

Зазначається, що в п’ятницю посольство України в Болгарії висловило "велике розчарування та глибоку гіркоту" через анонс інтерв’ю з Митрофановою в програмі Петара Волгіна "Політично некоректно" на БНР.

"Надання можливості офіційній особі держави-агресора виступити і вести пропаганду є грубим порушенням професійних і моральних стандартів журналістики… Участь представника держави-агресора в ефірі національного ЗМІ – це не дискусія чи обмін думками, а неприхована підтримка кремлівського режиму", - зазначили в посольстві.

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Представництво додало, що Волгін запрошував для участі в програмі посла Олесю Ілащук, але наголосило, що програма "роками підтримує наративи російської агресії та гібридної війни" й запрошення є спробою "замаскувати гібридну діяльність ведучого, дезінформацію та підміну цінностей, використовуючи для цього незалежність ЗМІ та свободу слова".

Там додали, що звернулись до парламенту та інших інституцій Болгарії, аби звернути увагу на ситуацію.