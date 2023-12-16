США стверджують, що існує легальний спосіб конфіскувати активи Росії в інтересах України, - Financial Times

Західні країни аналізують способи конфіскації заморожених російських активів на користь України.

Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

У матеріалі видання стверджується, що впродовж останніх тижнів США у приватних перемовинах займають дедалі наполегливішу позицію щодо питання конфіскації заморожених російських активів. На засіданнях "Групи семи" (G7) Сполучені Штати заявляють, що існує шлях до конфіскації активів, який "відповідає міжнародному праву".

"Члени G7 та інші держави можуть конфіскувати активи Росії як контрзаходи, щоб спонукати її припинити агресію", – йдеться у документі американського уряду, з яким ознайомилася газета FT.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія пропонує передавати Україні доходи від заморожених активів РФ, це 3 млрд євро на рік, - Financial Times

За словами офіційного представника США для FT, Вашингтон веде активні перемовини щодо використання російських активів і вважає, що рішення має бути ухвалене в короткий термін. Це питання можуть обговорити на можливій зустрічі лідерів G7, присвяченій другій річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Видання пише, що активізація переговорів викликана тим, що впродовж останніх тижнів зірвалося виділення двох пакетів фінансової допомоги Україні на суму понад 100 мільярдів доларів США, оскільки республіканці у Конгресі та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокували фінансування Києва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія має нести фінансову та кримінальну відповідальність за агресію проти України, - саміт ЄС

Зазначається, що у західних країнах заморожено близько 300 мільярдів доларів резервів Центрального банку Росії.