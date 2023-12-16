США стверджують, що існує легальний спосіб конфіскувати активи Росії в інтересах України, - Financial Times
Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
У матеріалі видання стверджується, що впродовж останніх тижнів США у приватних перемовинах займають дедалі наполегливішу позицію щодо питання конфіскації заморожених російських активів. На засіданнях "Групи семи" (G7) Сполучені Штати заявляють, що існує шлях до конфіскації активів, який "відповідає міжнародному праву".
"Члени G7 та інші держави можуть конфіскувати активи Росії як контрзаходи, щоб спонукати її припинити агресію", – йдеться у документі американського уряду, з яким ознайомилася газета FT.
За словами офіційного представника США для FT, Вашингтон веде активні перемовини щодо використання російських активів і вважає, що рішення має бути ухвалене в короткий термін. Це питання можуть обговорити на можливій зустрічі лідерів G7, присвяченій другій річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Видання пише, що активізація переговорів викликана тим, що впродовж останніх тижнів зірвалося виділення двох пакетів фінансової допомоги Україні на суму понад 100 мільярдів доларів США, оскільки республіканці у Конгресі та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокували фінансування Києва.
Зазначається, що у західних країнах заморожено близько 300 мільярдів доларів резервів Центрального банку Росії.