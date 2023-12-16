Україна повернула з РФ та тимчасово окупованих територій ще трьох дітей

В Україну вдалось повернути ще трьох дітей з Росії та тимчасово окупованих територій.

Про це керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо виконувати задачу Президента Володимира Зеленського. Наші діти повертаються додому. Спільними зусиллями нашої команди і Омбудсмана України Дмитра Лубінця за посередництва Держави Катар ми повертаємо трьох дітей", - ідеться у повідомленні.

Двоє з них повернулись до мами - це діти 2008-го і 2012-го років народження, яких вдалося вивезти з ТОТ.

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Третя дитина перебувала на території РФ і возз'єдналася зі своєю матірʼю на території Грузії.

Всі вони вже вдома зі своїми рідними.

"Задача від Володимира Зеленського - повернути всіх. І ми це зробимо", - наголосив Єрмак.

Як у фейсбуці написав Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, кожне повернення – окрема історія і спецоперація над якою працюють люди. І їх мета – повернути всіх дітей на Батьківщину.

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"Дякую всім, хто допомагає це робити. Ми будемо боротись за кожну українську дитину і повернемо всіх", - наголосив уповноважений.

Він також нагадав, що в разі зникнення дитини слід обов’язково повідомити про цей факт Національну поліцію України за номером 102.

"Якщо ж Ви переконані, що дитину депортували на РФ, чи вона перебуває на ТОТ, то окрім поліції варто повідомити й нас — Офіс Омбудсмана України", - підкреслив Лубінець.

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