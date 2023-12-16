Прем’єр Фінляндії Орпо: Росія веде проти нас гібридну атаку на кордоні

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо вважає, що уряд має розробити системне рішення проблеми напливу шукачів притулку на кордоні з РФ та назвав це гібридною атакою проти його країни.

На думку прем'єр-міністра Петтері Орпо, ситуація на кордоні нині покращилася порівняно з вчорашнім днем, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"На жаль, кордон довелося закрити, бо Росія не змінила своєї поведінки", – сказав Орпо.

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За його словами, пропускні пункти буде закрито на найближчий місяць. Прем'єр готовий внести швидкі зміни до законодавства через прикордонну ситуацію, якщо це буде потрібно.

Орпо також називає ці дії Росії гібридною атакою.

"На мою думку, це правильний термін. Це явно атака на суверенітет Фінляндії та ЄС", - зазначив прем'єр-міністр.

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Як вважає Орпо, потрібно знайти рішення, як стабілізувати ситуацію на кордоні. На думку прем'єра, одним із заходів може стати розгляд заяв на надання притулку безпосередньо на кордоні.

"Якщо критерії надання притулку явно не виконуються, має бути можливість одразу ж розвернути людину назад", – вважає Орпо.